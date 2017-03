Elise Mertens bereikt halve finales dubbelspel in Kuala Lumpur

Lander Verhoeven

2/03/17

Elise Mertens heeft zich vandaag op het WTA-toernooi in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel.

Aan de zijde van de Turkse Ipek Soylu won Mertens in de tweede ronde in drie sets van de Japanse Shuko Aoyama en de Chinese Yang Zhaoxuan, de tweede reekshoofden. Het werd 6-2, 3-6 en 10-5. Hun opponentes bij de laatste vier zijn nog niet bekend.



In het enkelspel ging de 21-jarige Mertens (WTA 69) maandag verrassend onderuit in de openingsronde. Het zevende reekshoofd verloor in twee sets van de Nederlandse kwalificatiespeelster Lesley Kerkhove (WTA 195): 6-4 en 7-6 (7/4).