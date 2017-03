Kirsten Flipkens in kwartfinale Acapulco na opgave tegenstander

Door: redactie

2/03/17

Kirsten Flipkens. © belga.

Kirsten Flipkens (WTA 76), die na de uischakeling van Yanina Wickmayer nog de enige Belgische tennisster is in het enkelspel op het WTA-toernooi van het Mexicaanse Acapulco, heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. Haar tegenstander, de Australisch-Kroatische Ajla Tomljanovic, zonder huidig klassement, moest na één set opgeven.

"Flipper" bracht minder dan 50 minuten door op het veld, waarin ze de eerste set won met 7-5. De in Australië wonende Tomljanovic gooide daarop de handdoek in de ring, nadat ze een "medical time-out" had gevraagd voor pijn aan haar schouder. Eerder zorgde die laatste nog voor een stunt door na ruim een jaar afwezigheid door een operatie aan haar schouder zesde reekshoofd Genie Bouchard uit te schakelen. Haar beste ranking dateert uit 2015, met een 47ste plaats.



Flipkens plaatste zich gisteren voor de eerste keer dit seizoen voor de kwartfinales van een toernooi. Ze zal het opnemen tegen de Britse Heather Watson (WTA 73) of het tweede reekshoofd, de Franse Kristina Mladenovic (WTA 30).