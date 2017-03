Querrey vloert David Goffin in tweede ronde Acapulco

Door: redactie

2/03/17 - 02u18 Bron: Belga

David Goffin in actie tegen Sam Querrey. © afp.

David Goffin (ATP 11), de Belgische nummer één, is uitgeschakeld door de Amerikaan Sam Querrey tijdens de tweede ronde van het ATP-tennistoernooi van het Mexicaanse Acapulco (hard/1.491.310 dollar).

Vijfde reekshoofd Goffin, die in de eerste ronde zonder al te veel moeite (6-1, 6-2) won van de Fransman Stéphane Robert (ATP 80), kreeg van Querrey, die zeven aces sloeg tijdens de wedstrijd, geen enkele kans om tot een break te komen. Hij verloor in twee sets (6-2, 6-3), in een wedstrijd die slechts 1 uur en 10 minuten duurde.



Onverwacht einde

Zo is gisteren dus, een beetje onverwacht, een einde gekomen aan het Mexicaans avontuur van Goffin, die de afgelopen weken in Sofia (hard/482.060 euro) en Rotterdam (hard/1.724.930 euro) nog de finale haalde.



De Luikenaar won bovendien de vorige twee wedstrijden die hij speelde tegen de bijna 2 meter grote Querrey, in 2015 en 2016 tijdens de Rogers Cup in Canada.