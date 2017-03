Naast het veld eiste Bouchard met topless shoot alle aandacht op, maar op de baan droop de blondine vannacht meteen af

Door: redactie

Eugenie Bouchard stond de voorbije weken in het middelpunt van de belangstelling door haar date met een Patriots-fan maar vooral door haar topless fotoshoot in het Amerikaanse sportmagazine 'Sports Illustrated'. De beelden lieten weinig aan de verbeelding over en werden massaal geliket op sociale media. Afgelopen nacht maakte de 23-jarige Canadese na een maand afwezigheid haar rentree in Acapulco Tegenstander was Ajla Tomljanovic, in principe een hapklare brok.

De 23-jarige Kroatische die in 2014 ook de Australische nationaliteit aannam, speelde haar laatste tennismatch op 18 januari 2016. Toen verloor ze in de eerste ronde van de Australian Open van Katerina Bondarenko. Door een operatie aan de schouder stond Tomljanovic meer dan één jaar aan de kant waardoor ze op dit moment zelfs geen ranking meer heeft (haar beste ranking dateert uit 2015, met een 47ste plaats).



Toch zorgde Tomljanovic vannacht voor een stunt van jewelste. Ze versloeg Bouchard, het zesde reekshoofd in Acapulco, in twee sets met 7-6 (7/4) en 6-1. "Dit is een van mijn meest emotionele zeges", zei ze na haar partij. "Het was al zo lang geleden dat ik nog een wedstrijd had kunnen spelen, ik heb echt een lastig jaar achter de rug. Het toernooi is nu al een succes voor mij". En Bouchard? Die droop bijzonder ontgoocheld af en hoopt ongetwijfeld dat het haar volgende week in Indian Wells beter vergaat.



In de volgende ronde neemt Tomljanovic het op tegen onze landgenote Kirsten Flipkens. 'Flipper' versloeg maandag met enige moeite de Mexicaanse thuisspeelster Renata Zarazua (WTA 259) na bijna drie uur tennis met 7-5, 6-7 (1/7) en 6-1. De 31-jarige Flipkens en de acht jaar jongere Tomljanovic stonden al twee keer tegenover mekaar op het WTA-circuit en de Kempense trok tweemaal aan het langste eind. In 2013 haalde Flipper het in Miami en in Birmingham, telkens na een spannende driesetter.