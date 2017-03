Flipkens treft Tomljanovic in tweede ronde

Egon Van Nijverseel

1/03/17 - 10u08 Bron: Belga

Niet Eugenie Bouchard (WTA 46), maar wel Ajla Tomljanovic (geen ranking) wordt de opponente van Kirsten Flipkens (WTA 76) in de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi van het Mexicaanse Acapulco (hard/250.000 dollar). De Kroatische zorgde bij haar terugkeer in het circuit na ruim een jaar afwezigheid voor een stunt door zesde reekshoofd Bouchard in de eerste ronde een 7-6 (7/4) en 6-1 nederlaag aan te smeren.

Maandag verzekerde Flipkens zich met enige moeite van een ticket voor de tweede ronde, ze versloeg de Mexicaanse thuisspeelster Renata Zarazua (WTA 259) na bijna drie uur tennis met 7-5, 6-7 (1/7) en 6-1. Verwacht werd dat ze in ronde twee de degens zou moeten kruisen met Bouchard - nota bene haar dubbelpartner in Acapulco - maar daar stak de Kroatische dus een stokje voor.



De in Australië wonende Tomljanovic bleef na haar uitschakeling op de Australian Open van 2016 van de courts weg na een operatie aan de schouder. Haar beste ranking dateert uit 2015, met een 47ste plaats. "Dit is een van mijn meest emotionele zeges", zei Tomljanovic na haar partij tegen Genie Bouchard. "Het was al zo lang geleden dat ik nog een wedstrijd had kunnen spelen, ik heb echt een lastig jaar achter de rug. Het toernooi is nu al een succes voor mij, aan het duel met Flipkens denk ik helemaal nog niet".



De 31-jarige Flipkens en de acht jaar jongere Tomljanovic stonden al twee keer tegenover mekaar op het WTA-circuit en de Kempense trok tweemaal aan het langste eind. In 2013 haalde Flipper het in Miami en in Birmingham, telkens na een spannende driesetter.