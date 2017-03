Wickmayer moet buigen voor Hantuchova in Acapulco

© photo news.

Yanina Wickmayer (WTA 64) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/250.000 dollar). De Belgische verloor in drie sets van de Slowaakse Daniela Hantuchova (WTA 244).

De 33-jarige Hantuchova, die een wildcard kreeg voor het toernooi in Acapulco, haalde het met 4-6, 6-3, 6-2 na een wedstrijd die 2u10' duurde. Het is al de zevende keer dat Wickmayer van de Slowaakse verloor in WTA-toernooien of de Fed Cup. Hantuchova, die in 2003 nog tot de top 5 van de wereld behoorde, neemt het in de tweede ronde op tegen het vierde reekshoofd, de Puerto Ricaanse Monica Puig (WTA 42), die in de eerste ronde won van de Italiaanse Francesca Schiavone (WTA 156), de winnares van Roland Garros 2010.



Na de uitschakeling van Wickmayer is Kirsten Flipkens (WTA 76) nog de enige Belgische speelster in Acapulco. Zij won maandag van de Mexicaanse Renata Zarazua (WTA 259). In de tweede ronde neemt Flipkens het op tegen de Kroatische Ajla Tomljanovic.



Wickmayer speelt met de Franse Pauline Parmentier wel nog de eerste ronde van het dubbelspel in Mexico.