David Goffin simpel langs Franse veteraan in Acapulco

28/02/17 - 06u20 Bron: Belga

© afp.

David Goffin (ATP 11) heeft zich op het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/1.491.310 dollar) makkelijk geplaatst voor de tweede ronde.

Goffin had slechts 54 minuten nodig om de 36-jarige Fransman Stéphane Robert (ATP 80) in twee sets te verslaan: 6-1, 6-2. Het vijfde reekshoofd in het ATP World Tour 500-toernooi neemt het in de volgende ronde op tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 40) of de Brit Kyle Edmund (ATP 45).



Goffin is de enige landgenoot op het ATP-toernooi in Acapulco. De Serviër Novak Djokovic (ATP 2) is er het topreekshoofd, de als vierde geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) de titelverdediger.