Kirsten Flipkens heeft vette kluif aan 19-jarige Mexicaanse

Kirsten Flipkens heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Mexicaanse Acapulco.

Flipkens, nummer 76 in de wereld, had een vette kluif aan thuisspeelster Renata Zarazua (WTA 259). De 19-jarige Mexicaanse, die met een wildcard aantrad, bood bijna drie uur weerstand en moest uiteindelijk buigen met 7-5, 6-7 (1/7), 6-1.



In de tweede ronde komt Flipkens uit tegen het zesde reekshoofd, de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 46), die ze in het WTA-circuit nog nooit ontmoette, of de Kroatische Ajla Tomljanovic, zonder huidig klassement. De in Australië wonende Tomljanovic maakt haar rentree in het circuit na ruim een jaar afwezigheid. Na haar uitschakeling op de Australian Open van 2016 bleef ze van de courts weg na een operatie aan de schouder. Haar beste ranking dateert uit 2015, met een 47ste plaats.