Wickmayer treft Hantuchova, Flipkens botst op Zarazua

26/02/17 - 23u59 Bron: Belga

WTA Acapulco Yanina Wickmayer (WTA 60) en Kirsten Flipkens (WTA 74) zijn bij de loting voor het WTA-tennistoernooi van het Mexicaanse Acapulco allebei aan een wildcardspeelster gekoppeld in de eerste ronde. Wickmayer moet de baan op tegen de Slovaakse Daniela Hantuchova (WTA 245), Flipkens botst op de Mexicaanse Renata Zarazua (WTA 287).

De 27-jarige Wickmayer speelde op het WTA-circuit al zes keer tegen de zes jaar oudere Hantuchova en kon nog geen enkele keer winnen. Voor 31-jarige Flipkens wordt het haar allereerste confrontatie met de 19-jarige Mexicaanse.



Beide landgenotes komen op het 'Abierto Mexicano Telcel' ook in actie in het dubbelspel. Samen met de Française Pauline Parmentier treft Wicky in ronde één de derde reekshoofden, de Kroatische Darija Jurak en de Australische Anastasia Rodionova. Flipper kijkt samen met de Canadese schone Eugenie Bouchard de tweede reekshoofden - de Duitse Julia Goerges en de Letse Jelena Ostapenko - in de ogen.