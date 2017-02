Dominic Thiem pakt toernooizege

Door: redactie

26/02/17 - 23u08 Bron: Belga

© getty.

ATP Rio de Janeiro Dominic Thiem heeft (ATP 8) zich tot eindwinnaar van het ATP-tennistoernooi van het Braziliaanse Rio de Janeiro (gravel/1.461.560 dollar) gekroond.

De 23-jarige Oostenrijker, het tweede reekshoofd op het Rio Open, was in de finale een maatje te groot voor de als vierde geplaatste Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 24). Na 1 uur en 34 minuten stonden de 7-5 en 6-4 setstanden op het scorebord.



Voor Thiem is het zijn achtste toernooizege op het ATP-circuit. Hij volgt op de erelijst de Uruguayaan Pablo Cuevas op, die in de openingsronde van deze editie sneuvelde tegen Arthur De Greef. Verliezend finalist Carreno Busta blijft op twee ATP-toernooizeges steken.