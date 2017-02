Jo-Wilfried Tsonga schrijft naam derde keer op erelijst ATP Marseille

Egon Van Nijverseel

Jo-Wilfried Tsonga (ATP 11) heeft voor de derde keer in zijn carrière het ATP-toernooi van Marseille (hard/620.660 euro) gewonnen. In een Frans onderonsje versloeg het tweede reekshoofd vandaag in eigen land Lucas Pouille (ATP 17). Het werd in de finale 6-4, 6-4 na 1 uur en 9 minuten.