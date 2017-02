Openhartige Flipkens onthult: "Ik zou 300.000 euro krijgen om één match te verliezen"

Door: redactie

Kirsten Flipkens kon dit jaar nog geen potten breken. Al denkt de 31-jarige Molse nog lang niet aan stoppen: "Ik ben nog niet klaar, hé". In een openhartig interview met De Zondag gaat ze geen enkel thema uit de weg. "Ik ben jaren geleden eens benaderd via Facebook. Ik zou 300.000 euro krijgen als ik een wedstrijd verloor."

31 is ze intussen en de grootste successen liggen al een tijdje achter haar, maar aan stoppen denkt Kirsten Flipkens nog niet. "Ik ben nog niet klaar, hé. Als ik me morgen ongelukkig voel, dan stop ik. Maar ik heb absoluut niet het gevoel dat dit mijn laatste jaar wordt. Qua niveau zit het goed. Ik voel me ook goed in mijn vel. Ik voel me soms beter dan toen ik 25 was. Maar goed, ik denk wel dat ik het maximale bereikt heb. Ja, ik liep er op training al eens de kantjes vanaf, zeker in mijn jeugdjaren. Ik kreeg vaak onder mijn voeten. Anderzijds: had je mij in een Russisch regime gedwongen, dan was ik al vijf jaar gestopt. Ik ben wie ik ben. Ik wil geen andere mentaliteit opgedrongen krijgen. Als ik lekker wil gaan eten, dan doe ik dat, en dan drink ik ook een goed glas wijn. Ik vind dat niet verkeerd." Bloedklonter "Ik wil genieten van het leven. Ik kan geen 24 op 24 met tennis bezig zijn. Ik merk trouwens dat wie dat doet, ofwel vroeg stopt ofwel nadien in een zwart gat valt. Weet je, ik ben vijf jaar geleden op het nippertje aan de dood ontsnapt. Dat klinkt zwaar, maar het is wel zo. Bloedklonters in mijn kuit. Iets erfelijks. Ik zou op zaterdag vertrekken naar Japan, maar werdgelukkig aangeraden eerst een chirurg op te zoeken, want ik voelde al even pijn. Die zei me: 'Was je op dat vliegtuig gestapt, en niet naar mij gekomen, dan keerde je negen kansen op tien blauw terug.' Dat heeft mij doen inzien dat het leven snel voorbij kan zijn."

Blessures

'Flipper' werd doorheen haar carrière verscheidene keren afgeremd door blessures (pols, knie, rug). "Als ik nergens pijn voel, dan klopt er iets niet. Mijn carrière voelt aan als een berg beklimmen, maar er telkens weer aftuimelen door blessures. Sport is gezond, topsport niet. Weinigen zullen dat tegenspreken. Je gaat altijd opnieuw boven je limiet. Dat is als een sneeuwbaleffect. Je kunt dat niet stoppen. Dat is passie, hé. Dat zit in je. Je wil altijd beter en beter worden. Als kind tenniste ik omdat dat plezant was. Als je dan prof kan worden, dan doe je dat, want dat is het mooiste wat er is."



Matchfixing

Vorig jaar tijdens de Australian Open bekende Flipkens al dat ze benaderd werd via Facebook om een match tegen de Estse Maret Ani te verliezen. De Molse had het toen over "een gigantisch bedrag". In De Zondag verklapt ze het exacte cijfer: "Ik zou 300.000 euro krijgen als ik een wedstrijd verloor." Al heeft Flipper nooit overwogen om op dat aanbod in te gaan. "Als je daar één keer op ingaat, dan blijft die wereld je achtervolgen. Dat is de maffia, hé. Heb je die reportage over voetbaltrainer Paul Put gezien? De dag dat je neen zegt, tonen ze een foto van je kind." Maar hoe groot is het probleem van matchfixing nu in de tenniswereld? "Dat is moeilijk te zeggen. Dat is zoals een discotheek binnenstappen en gokken hoeveel mensen drugs pakken."