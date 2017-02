Jack Sock op één zege van titel in Delray Beach

Door: redactie

25/02/17 - 23u51 Bron: Belga

Jack Sock (ATP 21) heeft zich als eerste verzekerd van een plaatsje in de finale van het ATP-tennistoernooi van het Amerikaanse Delray Beach (hard/534.625 dollar).

Derde reekshoofd Sock was in een volledig Amerikaanse halve finale in twee sets te sterk voor Donald Young (ATP 69), de setstanden waren 6-4 en 7-6 (7/2). Young had een ronde eerder nog geprofiteerd van het forfait van Steve Darcis (ATP 57), 'Shark' trad omwille van persoonlijke redenen niet aan in zijn kwartfinale.



In de finale botst Sock morgen op het Canadese topreekshoofd Milos Raonic (ATP 4) of de als zevende geplaatste Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 42).



De 24-jarige Sock, die zijn zevende finale op het ATP-circuit speelt, verloor dit jaar nog maar een partij. In de derde ronde van de Australian Open werd hij geklopt door Jo-Wilfried Tsonga, eerder dit jaar won hij het ATP-toernooi van Auckland.