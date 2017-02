Babos en Safarova strijden om eindzege in Boedapest

Door: redactie

25/02/17 - 19u19 Bron: Belga

© afp.

Het WTA-tennistoernooi van het Hongaarse Boedapest (hard/250.000 dollar) krijgt zijn droomfinale tussen het Hongaarse topreekshoofd Timea Babos (WTA 33) en de als tweede geplaatste Tsjechische Lucie Safarova (WTA 47).

Safarova nam in haar halve finale in de Hongaarse hoofdstad in twee sets de maat van de Duitse Carina Witthoeft (WTA 83), het werd 6-4 en 6-3. Later op de dag was Babos ook al in twee sets de betere van de als derde geplaatste Julia Goerges (WTA 56), de Duitse die een ronde eerder nog Yanina Wickmayer (WTA 60) uit het toernooi gekegeld had. De setstanden waren 7-5 en 6-1.



Voor de 30-jarige Safarova wordt het haar zeventiende finale op het WTA-circuit, zij kan zondag haar achtste WTA-toernooi winnen. De zeven jaar jongere Babos speelt haar vierde finale, zij won in 2015 het WTA-toernooi van Monterrey (en in 2015 het kleinere 125-toernooi van Taiwan).