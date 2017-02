Arthur De Greef op één zege van hoofdtabel in Sao Paulo

Door: redactie

25/02/17 - 18u17 Bron: Belga

© getty.

Arthur De Greef (ATP 138) heeft de eerste kwalificatieronde op het ATP-tennistoernooi van het Braziliaanse Sao Paulo (gravel/455.565 dollar) overleefd.

De 24-jarige Brusselaar, het zevende reekshoofd in de kwalificaties van het Brasil Open, nam in de eerste kwalificatieronde vlot de maat van de Braziliaanse thuisspeler Caio Zampieri (ATP 260). Het werd 6-2 en 6-4 na 1u27. Als De Greef morgen in de tweede en laatste kwalificatieronde ook de Braziliaan Guilherme Clezar (ATP 284) kan kloppen, heeft hij zijn ticket voor de hoofdtabel beet.



De Greef is pas terug uit Rio de Janeiro, waar hij (ook vanuit de kwalificaties) de tweede ronde op de hoofdtabel bereikte. In de eerste ronde had hij de Uruguayaanse titelverdediger Pablo Cuevas (ATP 30) uit het toernooi gemept.