Tsonga naar finale Marseille ondanks fabuleuze 'tweener' Kyrgios

video Jo-Wilfried Tsonga (ATP 11) heeft zich als eerste verzekerd van een ticket voor de finale van het ATP-toernooi in Marseille.

De 31-jarige Fransman, het tweede reekshoofd op het 'Open 13 Marseille', nam in zijn halve finale na een driesetter de maat van de als derde geplaatste Australiër Nick Kyrgios (ATP 16). Tsonga klopte titelverdediger Kyrgios na 2u12 met 7-6 (7/5), 2-6, 6-4. Kyrgios produceerde wel de slag van de match. Bij 2-2 in de eerste set nam hij Tsonga met een fabuleuze 'tweener' te grazen, zoals u op onderstaande video kan bekijken.



In de finale staat Tsonga sowieso tegenover een landgenoot. Later op de dag strijden Richard Gasquet (ATP 19) en Lucas Pouille (ATP 17) in een Frans onderonsje immers om het tweede finaleticket.



Tsonga, in Marseille al toernooiwinnaar in 2009 en 2013, gaat zondag op zoek naar zijn veertiende titel op het ATP-circuit. Onlangs kroonde hij zich - ten koste van David Goffin - nog tot eindlaureaat in Rotterdam.