An-Sophie Mestach verliest maar één game in kwartfinale ITF Moskou

Egon Van Nijverseel

24/02/17 - 11u56 Bron: Belga

An-Sophie Mestach (WTA 243) heeft zich vandaag erg vlot geplaatst voor de halve finales van het ITF-toernooi in de Russische hoofdstad Moskou (hard/25.000 dollar).

In de kwartfinales haalde Mestach, die het vijfde reekshoofd is, het met 6-1 en 6-0 van de Russin Vitalia Diatchenko (WTA 330). Na 54 minuten was de wedstrijd afgelopen. In de halve finale krijgt de 22-jarige Mestach met Polina Monova (WTA 283) opnieuw een Russin voorgeschoteld.



Mestach nam in Moskou ook deel aan het dubbelspel. Aan de zijde van de Russische Margarita Lazereva werd de Oost-Vlaamse woensdag in de eerste ronde uitgeschakeld.