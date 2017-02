Darcis blijft enkele weken uit competitie voor operatie van dochtertje Camille

Door: redactie

24/02/17 - 10u25 Bron: Belga

© Reporters / DPA.

Steve Darcis zal de volgende twee tot drie weken geen wedstrijden spelen. Het dochtertje van de tennisser moet binnenkort een operatie ondergaan en hij verkiest bij zijn familie te blijven.

Darcis, nummer 57 van de wereld, plaatste zich gisteren op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach voor de kwartfinales. Enkele uren na zijn zege tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 53) maakte 'Shark' via Twitter bekend dat hij zich "om persoonlijke redenen" terugtrok uit het hardcourttoernooi. Daardoor kreeg de Amerikaan Donald Young (ATP 69) een vrijgeleide naar de halve finales.



Alain Darcis, vader van de 32-jarige Steve, legt vrijdag in een bericht op Facebook uit dat zijn zoon "twee tot drie weken" niet op de courts zal te zien zijn. "Het dochterje van Lauranne en Steve, Camille, moet heel binnenkort geopereerd worden. Het gaat om een ingreep die al langer vastligt", luidt het.



Papa Darcis vraagt de privacy van de familie te respecteren en belooft volgende week meer info te geven.