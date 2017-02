Darcis stapt uit toernooi Delray Beach: "Familie komt altijd op eerste plaats"

Door: redactie

24/02/17 - 00u03 Bron: Belga

© Reporters / DPA.

Steve Darcis (ATP-57) zal vandaag niet aantreden in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Delray Beach (Florida/534.625 dollar). De 32-jarige Luikenaar geeft om persoonlijke redenen forfait.

"Het spijt dat ik me terug moet trekken uit de kwartfinales van Delray Beach. Veel geluk aan Donald Young. Persoonlijke redenen, familie komt eerst", twitterde Darcis donderdagavond.



Kwalificatiespeler Darcis won gisteren in de tweede ronde met 6-3 en 7-5 van de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP-53) en had in de kwartfinales van het hardcourttoernooi moeten aantreden tegen de Amerikaan Donald Young (ATP-69). Die reageerde al op de tweet van Darcis met: "Ik hoop dat alles goed gaat. Familie komt altijd op de eerste plaats."