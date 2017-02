Darcis knokt zich voorbij 'tanker' Tomic in één van de vreemdste matchen ooit

Steven Gijbels

21/02/17 - 20u26

Steve Darcis (ATP 57) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-tennistoernooi van het Amerikaanse Delray Beach. De 32-jarige Luikenaar trok in de eerste ronde in drie sets aan het langste eind tegen de Australiër Bernard Tomic (ATP 31). Het zesde reekshoofd verloor na 1 uur en 31 minuten met 3-6, 6-1 en 6-4 van onze landgenoot.

Bernard Tomic staat net als zijn Australische landgenoot Nick Kyrgios te boek als een 'enfant terrible'. De nummer 31 van de wereld is regelmatig het mikpunt van spot nadat hij sets zomaar laat lopen (de ballen wild buiten slaat of niet eens meer reageert). In de tenniswereld beter bekend onder de naam 'tanken'. De bijnaam van de Australiër is niet voor niets 'Tomic the Tank Engine'.



Ook vandaag in zijn partij tegen Steve Darcis was het weer prijs. De 24-jarige Tomic won met prima tennis de eerste set, maar in het tweede bedrijf ging het mis. De Australiër leverde snel zijn servicebeurt in en sloeg zijn bespanning over waarna het potje overkookte. Tomic kreeg volgens hem niet snel genoeg zijn originele racket terug in handen en besloot het einde van de set dan maar te 'tanken'. Hij won van de laatste vijf spelletjes amper twee punten. 1-6 na 21 minuten was het verdict voor een klagende Tomic.