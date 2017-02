Wickmayer treft Shinikova in Boedapest, Flipkens botst op Sasnovich

Door: redactie

21/02/17 - 08u31 Bron: Belga

Yanina Wickmayer. © photo news.

Yanina Wickmayer (WTA 60) en Kirsten Flipkens (WTA 74) kennen hun opponentes in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Boedapest (hard/250.000 dollar). Vijfde reekshoofd Wickmayer ontmoet de Bulgaarse kwalificatiespeelster Isabella Shinikova (WTA 133), Flipkens moet de baan op tegen de Wit-Russische qualifier Aliaksandra Sasnovich (WTA 123).

'Flipper' speelt vandaag haar openingswedstrijd op het Hungarian Ladies Open, Wickmayer morgen. Bij winst in ronde één mag Flipkens een ronde later de baan op tegen de als zesde geplaatste Française Pauline Parmentier (WTA 62) en botst Wickmayer op de Tsjechische Denisa Allertova (WTA 107) of de Russische Irina Khromacheva (WTA 92).



Maryna Zanevska (WTA 120) kon zich gisteren niet plaatsen voor de hoofdtabel, de tot Belgische genaturaliseerde Oekraïense strandde in de tweede kwalificatieronde.