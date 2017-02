Door: redactie

20/02/17 - 21u53 Bron: Belga

© photo news.

Kimmer Coppejans (ATP 204) is in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Delray Beach (Florida) uitgeschakeld. De 25-jarige Oostendenaar verloor in twee sets van de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 91). Na 1 uur en 8 minuten stond het 6-3, 6-3. Coppejans plaatste zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel van het met 534.625 dollar gedoteerde hardcourttoernooi.