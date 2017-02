Goffin op één zege van top tien

Filip Dewulf

18/02/17 - 10u51

Schitterende partij gisteren van David Goffin in de kwartfinale van het ATP 500-toernooi van Rotterdam. Na twee nederlagen in drie weken tijd won hij voor het eerst met 6-4, 1-6, 6-3 van Grigor Dimitrov (ATP 12). Met een zege vandaag in de halve finale tegen Pierre-Hugues Herbert (ATP 109) staat hij zeker in de top tien.

Nu tegen Herbert (ATP 109)

In set twee kende Goffin een dipje, al viel het niet te ontkennen dat Dimitrov een tandje bij had gestoken en duidelijk de match in handen had genomen. Goffin wist dat hij moest reageren en scherpte de focus begin derde set nog een beetje aan. Met enkele onnavolgbare passeerballen en efficiënt verdedigend werk zorgde hij voor de definitieve doorbraak, een break voorsprong die hij uiteindelijk relatief eenvoudig, weliswaar na twee uur en een kwartier tennis, over de streep trok.



Meteen de eerste overwinning in zeven duels met Dimitrov, die stilaan een zwart beest aan het worden was. Goffin was dan ook uitermate blij met deze derde zege in Rotterdam. "Wat een overwinning", was hij opgetogen. "Na die nederlagen moest ik iets veranderen aan mijn spel. Van de eerste tot de laatste bal was het geweldig. Alleen een kleine terugval in de tweede set, maar ik stond er weer in de derde set."



Goffin verheugde zich ook op een halve finale vandaag tegen de Franse topdubbelspeler Pierre-Hugues Herbert. De Fransman is een vriend en klopte gisteren verrassend Dominic Thiem. Wint Goffin die match vandaag, dan staat hij zeker in de top tien van de wereld. "Daar is iedereen al lang op aan het wachten", lachte de Luikenaar eerder op de week nog. "Mij zou het veel plezier doen, maar ik focus me eigenlijk enkel maar op de wedstrijden."