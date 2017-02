België ontvangt Italië in Spiroudome van Charleroi voor kwartfinale Davis Cup

Lander Verhoeven

14/02/17 - 14u47 Bron: Belga

© Reporters / DPA.

De kwartfinale in de Davis Cup tussen België en Italië wordt van 7 tot 9 april georganiseerd in de Spiroudome van Charleroi op hardcourt. Dat is vandaag bekendgemaakt door de Franstalige Tennisfederatie (AFT), die instaat voor de organisatie van de ontmoeting.

België plaatste zich voor de laatste acht door begin februari (zonder David Goffin) in de eerste ronde van de Wereldgroep met 1-4 te winnen van Duitsland in Frankfurt.



Italië, met sterkhouders Paolo Lorenzi (ATP 37), Fabio Fognini (ATP 43) en Andreas Seppi (ATP 70), haalde het met 2-3 van titelverdediger Argentinië in Buenos Aires.



België en Italië speelden al acht keer tegen elkaar. Italië leidt met 5-3. De laatste ontmoeting dateert van 2000, toen België (Filip Dewulf, Olivier & Christophe Rochus en Tom Vanhoudt) in Venetië met 1-4 won.



Als België wint, speelt het in september in de halve finales tegen Australië of de Verenigde Staten.