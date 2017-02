Hoogste Belg Yanina Wickmayer zakt drie plaatsen op WTA-ranking

Lander Verhoeven

Yanina Wickmayer moet vandaag drie plaatsen inleveren op de nieuwe wereldranglijst in het vrouwentennis. Als nummer 63 van de wereld blijft ze wel de beste Belgische tennisster voor Kirsten Flipkens (74e) en Elise Mertens (81e, +2), de andere Belgen in de top honderd.

Dit trio bezorgde de Belgische Fed Cupploeg afgelopen weekend een knappe zege in Roemenië, waardoor de selectie van kapitein Dominique Monami in april om een plaats in Wereldgroep I mag strijden.



Door de Fed Cupactie stonden er afgelopen week geen WTA-toernooien op de kalender. Er zijn dan ook weinig verschuivingen aan de top van het WTA-klassement. De Amerikaanse Serena Williams behoudt de eerste plaats voor de Duitse Angelique Kerber en de Tsjechische Karolina Pliskova. Ook de rest van de top tien verandert niet.