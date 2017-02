Ondanks sterke comeback verliest Goffin de finale in Sofia

Lander Verhoeven

12/02/17

David Goffin (ATP 11) slaagt er niet in om de finale in Sofia te winnen. De Bulgaar Dimitrov (ATP 13) won na twee sets met 7-5 en 6-4.

Goffin leek nog niet goed wakker na de lange wedstrijd van gisteren. Hij kon weinig doen tegen het sterke begin van Dimitrov. Hij kwam direct 3-0 achter door een dubbele fout bij zijn opslag in het breakpunt. Dit was wel het kantelmoment voor Goffin. Hij schoot terug wakker en kwam snel terug tot een 3-3 gelijke stand. Vanaf dan was het een heel gelijk opgaande set tussen de twee. Na 54 minuten ging Dimitrov aan de haal met de eerste set, het werd 7-5 in het voordeel van de Bulgaar.



Ook in de tweede set heeft Goffin het lastig om een vuist te maken tegen Dimitrov, de Bulgaar start weer sterk en David kan geen weerwoord bieden. Hij kijkt al snel aan tegen een 5-0 achterstand en komt niet meer in het stuk voor. Toch geeft hij zich niet gewonnen en volgt er een heuse comeback. Hij knokt zich terug tot 5-4. De Belg wist drie machtpunten ongedaan te maken bij een 5-0 achterstand. Ondanks zijn comeback komt hij niet verder dan een 6-4 eindstand in de tweede set. Zo komt er na 1 uur en 39 minuten een einde aan de finale in Sofia.



Grigor Dimitrov pakte op zijn 25e de zesde ATP-titel uit zijn loopbaan. Dit jaar was hij al de beste in Brisbane. 'Baby Federer' speelde vandaag zijn elfde ATP-finale. Op de erelijst van het toernooi in Sofia volgt Dimitrov de Spanjaard Roberto Bautista Agut op. Die verloor zaterdag in de halve finale van Goffin.