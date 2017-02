Na 2 uur en 44 minuten en thriller van derde set zit Goffin in finale Sofia, waarna hij de selfiestick bovenhaalt

Door: redactie

11/02/17 - 15u58

© rv.

ATP SOFIA David Goffin (ATP 11) heeft in Sofia zijn status van subtopper bevestigd. De oerdegelijke en taaie Spanjaard Bautista Agut (ATP 16) ging na bijna drie uur tennis voor de bijl: 5-7, 6-4 en 7-6 (7/3). Goffin speelt zo de finale van het ATP-toernooi in Sofia waarin meer dan waarschijnlijk de Bulgaar Dimitrov zijn tegenstander wordt.

Vooral de derde en beslissende set werd een thriller van formaat. Een breakfestival met constant wisselende kansen ook: in de dertien games vielen er maar liefst zes breaks te noteren. Maar toen het echt om de knikkers ging, in de tiebreak van set drie, pakte Goffin op het hardcourt uit met zijn allerbeste tennis. Met een ge-wel-dig passingshot (zie hieronder) bezegelde hij het lot van Bautista Agut, die in Sofia nog geen match had verloren.

Goffin, het tweede reekshoofd, stond in de onderlinge duels 0-3 in het krijt tegen Bautista Agut. Hun laatste ontmoeting dateerde van de US Open 2015. Toen won de Spanjaard in de derde ronde na opgave van Goffin.



Zondag speelt Belgiës nummer 1 om de titel tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 87) of de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 13). Die laatste hield Goffin op de voorbije Australian Open uit de halve finales (6-3, 6-2, 6-4).



De 26-jarige Goffin won in zijn carrière al twee ATP-toernooien, Kitzbühel en Metz, allebei in 2014. Vier keer eindigde hij als runner-up (Bazel 2014, Rosmalen 2015, Gstaad 2015 en Tokio 2016).



De 28-jarige Bautista Agut speelde tot nog toe elf ATP-finales. Vijf daarvan sloot hij winnend af. Begin dit jaar mocht hij vieren in het Indiase Chennai.