Oud-winnaar Darcis treft Moldaviër in Memphis

Door: redactie

11/02/17 - 09u27 Bron: Belga

© Reporters / DPA.

Steve Darcis (ATP 59) neemt het in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Memphis (hard/642.750 dollar) op tegen de Moldaviër Radu Albot (ATP 92).

Het wordt de eerste onderlinge ontmoeting tussen de twee tennissers. Darcis en Albot waren deze week allebei aan de slag op het toernooi in Sofia. Darcis verloor in de kwartfinales van David Goffin (ATP 11). Die had een ronde eerder ook Albot uitgeschakeld.



In Memphis is Darcis het zevende reekshoofd. Bij winst neemt de 32-jarige Luikenaar het op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 74) of de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 81). 'Shark' is een oud-winnaar van de Memphis Open. Hij stak er de titel op zak in 2008. De voorbije vier jaar ging de eindzege naar de Japanner Kei Nishikori.