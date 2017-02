Flipkens opent morgen tegen Roemeense Niculescu

Door: redactie

10/02/17 - 12u32 Bron: Belga

Kirsten Flipkens. © belga.

Fed Cup In Boekarest is deze middag geloot voor de Fed Cupontmoeting van dit weekend (11 en 12 februari) tussen Roemenië en België. Kirsten Flipkens (WTA 74) en Monica Niculescu (WTA 36) spelen morgen de eerste enkelwedstrijd. In de onderlinge duels staat het 3-3. Daarna neemt Yanina Wickmayer (WTA 60) het op tegen Sorana Cirstea (WTA 62). "Wicky" leidt met 3-1.

Zondag staan in de Sala Polivalenta (hardcourt) de twee resterende enkelontmoetingen (Niculescu vs Wickmayer & Cirstea vs Flipkens) op het programma, gevolgd door het afsluitende dubbelspel (Irina-Camelia Begu/Patricia-Maria Tig vs Elise Mertens/Maryna Zanevska). De opstellingen kunnen nog wijzigen.



Roemenië en België treffen elkaar in de eerste ronde van Wereldgroep II. Bij winst mag de selectie van Dominique Monami, de opvolgster van Ann Devries, play-offs om promotie naar Wereldgroep I afwerken. Bij verlies moeten de Belgen barrages spelen om uit groep I van de Europees-Afrikaanse zone te blijven.



België leidt met 3-0 tegen Roemenië maar de laatste ontmoeting dateert wel al van 1995.



Bij het thuisland ontbreekt de geblesseerde topper Simona Halep (WTA 4). Daardoor is Irina-Camelia Begu (WTA 29) de Roemeense met de hoogste ranking, maar zij komt dus (althans voorlopig) niet in actie in het enkelspel.



België promoveerde naar Wereldgroep II door in april 2016 in de barrages met 2-3 te winnen van Servië. Roemenië begon 2016 in Wereldgroep I maar verloor van Tsjechië (2-3) en Duitsland (1-4).