Steve Darcis treft Andreas Seppi in tweede ronde

8/02/17 - 21u16 Bron: Belga

ATP Sofia Steve Darcis (ATP 59) kijkt Andreas Seppi (ATP 75) in de ogen in de tweede ronde van het ATP-toernooi in de Bulgaarse hoofdstad Sofia (hard/482.060 euro).

De Italiaan versloeg woensdag de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 81) in de eerste ronde met 7-6 (7/3), 3-6 en 6-3.



Dinsdag was Darcis in zijn openingswedstrijd op het Sofia Open een maatje te groot voor de Duitse kwalificatiespeler Maximilian Marterer (ATP 172). Hij haalde het met 6-3 en 7-6 (7/3).



Donderdag kan Darcis tegen Seppi sportieve revanche nemen voor zijn nederlaag in de derde ronde van de voorbije Australian Open. In hun enige vorige onderlinge duel op het ATP-circuit haalde de Italiaan het met 4-6, 6-4, 7-6 (7/1) en 7-6 (7/2).



Weet Darcis Seppi uit te schakelen, dan wacht in de kwartfinales een Belgisch onderonsje met David Goffin (ATP 11). Het tweede reekshoofd, vrij in de eerste ronde, won woensdag in de tweede ronde in drie sets van de Moldaviër Radu Albot (ATP 92): 6-2, 6-7 (7/9) en 6-3.