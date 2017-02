David Goffin gaat in Sofia voort op elan van de Australian Open en mag naar kwartfinales

Door: redactie

8/02/17 - 19u31

© belga.

David Goffin (ATP 11) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in de Bulgaarse hoofdstad Sofia (hard/482.060 euro). Het tweede reekshoofd haalde het in de tweede ronde in drie sets van de Moldaviër Radu Albot (ATP 92). Na 1 uur en 58 minuten waren de setstanden 6-2, 6-7 (7/9) en 6-3. Goffin was vrij in de eerste ronde.