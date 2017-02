Wawrinka moet passen voor Rotterdam door knieblessure

Door: redactie

7/02/17 - 19u14 Bron: Belga

© epa.

De Zwitser Stan Wawrinka (ATP 3) neemt vanwege een knieblessure niet deel aan het ATP-toernooi van Rotterdam (13-19 februari 2017). Wawrinka liep zijn blessure in januari op tijdens de Australian Open, waar hij in de halve finales werd uitgeschakeld door zijn landgenoot Roger Federer (ATP 10).

"Stan belde me vanmiddag om het slechte nieuws mee te delen", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. "Een test vandaag wees uit dat hij door zijn knie geen wedstrijden kan spelen. Het nieuws kwam als een volslagen en vervelende verrassing. Niet alleen voor ons, maar ook voor hem." Wawrinka won het toernooi in Rotterdam in 2015.



Door de afzegging van Wawrinka is de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 6), finalist op de Australian Open, nu de lijstaanvoerder in Rotterdam. Ook de Kroaat Marin Cilic (ATP 7) en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) zijn van de partij. Ook onze landgenoot David Goffin (ATP 11) staat op de hoofdtabel.



De vrijgevallen plaats van Wawrinka wordt ingenomen door de eerste reserve, de Fransman Benoit Paire (ATP 43).