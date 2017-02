Johan Van Herck blij met Italië als tegenstander: "Een haalbare kaart"

Door: redactie

België treft tot groot genoegen van kapitein Johan Van Herck Italië in de kwartfinales van de Wereldgroep in de Davis Cup tennis, en dat voor eigen publiek. De Italianen versloegen titelverdediger Argentinië met 2-3 en zakken van 7 tot 9 april af naar België.

Fabio Fognini (ATP 45) schonk zijn land het beslissende punt na een lange vijfsetter, waarbij hij een 2-0 achterstand alsnog ophaalde tegen Guido Pella (ATP 80). "Dit is goed nieuws, al zag het er eerst niet naar uit dat Italië onze tegenstander zou worden", verklaart Johan Van Herck. "Het was zenuwslopend om de wedstrijd te volgen. Op verplaatsing tegen Argentinië of thuis tegen Italië, dat is een groot verschil. We mogen heel blij zijn. Dit is een haalbare kaart en een mooie affiche, we zijn zeker niet kansloos. Ik hoop dan ook op een heksenketel. Ik heb veel reacties gekregen na ons duel met Duitsland. Begin april willen we de spanning van de Davis Cup opnieuw overbrengen op het publiek. We zullen in ieder geval ons best doen."



De AFT (de Franstalige tennisvereniging) mag bepalen waar de ontmoeting met Italië zal plaatsvinden. "Uiteraard is het nog heel vroeg om daarover iets te zeggen", aldus de kapitein van het Belgische Davis Cup-team. "We zullen de federatie eerst haar werk laten doen. Een van de komende dagen zullen we horen wat het wordt. Voor de ondergrond heb ik al een idee. Maar ik zal eerst nog alle spelers contacteren, ook David Goffin (ATP 11)." Afgelopen weekend trad België zonder zijn speerpunt aan in Frankfurt, waar Steve Darcis (ATP 59) en co. Duitsland met 1-4 versloegen. "We hebben een sterke prestatie geleverd door Duitsland uit te schakelen. We verdienen die plaats bij de laatste acht, al zullen we niet elk jaar in die fase terechtkomen", besluit Van Herck.



Italië telt drie spelers in de top honderd. Naast Fognini zijn dat Paolo Lorenzi (ATP 46) en Andreas Seppi (ATP 75).