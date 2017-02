Canadese tennisser die umpire torpedeerde, reageert: "Onprofessioneel en onvergeeflijk"

Steven Gijbels

6/02/17 - 17u45

Canada greep gisteren naast een ticket voor de kwartfinales van de Davis Cup. In de allesbeslissende partij tussen Kyle Edmund en Denis Shapovalov kookte het potje van laatstgenoemde over. De 17-jarige Canadees mepte de bal na een verloren opslagspelletje keihard weg en raakte daarbij per ongeluk de umpire vol in het gezicht. Shapovalov werd gediskwalificeerd en reageerde zopas op Twitter voor het eerst op het incident: "Ik beloof dat ik hieruit zal leren."

"Ik heb me gisteravond van een bijzonder onprofessionele en onvergeeflijke kant laten zien. In het heetst van de strijd verloor ik de controle over mijn emoties na een verloren spelletje en wilde ik de bal buiten het veld slaan. Heel ongelukkig raakte ik daarbij umpire Arnaud Gabas. Er zijn geen excuses voor mijn gedrag en ik neem dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden op mij. Ik wil me wel persoonlijk excuseren bij Gabas voor dit incident. Het spijt me zeer dat ik mijn ploegmaats én mijn land in de steek heb gelaten. Ik verontschuldig me bij alle tennisfans, bij mijn supporters en bij mijn sponsors. Ik voel me beschaamd over mijn onprofessioneel gedrag en zal de gevolgen hiervoor dragen. Ik beloof dat ik hieruit zal leren. Dit zal nooit meer opnieuw gebeuren. Ik hoop dat jullie mij kunnen vergeven", aldus de Wimbledon-kampioen bij de junioren.