Shapovalov knalt bal vol in gezicht umpire en zorgt met diskwalificatie voor uitschakeling Canada

6/02/17 - 05u14 Bron: Belga

© ap.

video Groot-Brittannië heeft zich gisteren verzekerd van een ticket voor de kwartfinales van de Wereldgroep in de Davis Cup tennis. In Ottawa wonnen de Britten met 2-3 van Canada. Het beslissende punt kregen de Britten na de diskwalificatie van Denis Shapovalov (ATP 234).

Kyle Edmund (ATP 47) leidde met 6-3, 6-4 en 3-1 toen Shapovalov per ongeluk een bal hard in het gezicht van de umpire sloeg. Meteen daarna volgde de diskwalificatie.



In de kwartfinales nemen de Britten, die zonder het nummer één van de wereld Andy Murray aantraden, het op tegen Frankrijk. De Fransen waren met 1-4 te sterk voor Japan.



Uitslagen:

Vrijdag:

Daniel Evans (GBr) - Denis Shapovalov (Can) 6-3, 6-3, 6-4

Vasek Pospisil (Can) - Kyle Edmund (GBr) 6-4, 6-1, 7-6 (7/3)



Zaterdag:

Dominic Inglot/Jamie Murray (GBr) - Daniel Nestor/Vasek Pospisil (Can) 7-6 (7/1), 6-7 (3/7), 7-6 (7/3), 6-3



Zondag:

Vasek Pospisil (Can) - Daniel Evans (GBr) 7-6 (7/3), 6-3, 3-6, 7-6 (7/5)

Kyle Edmund (GBr) - Denis Shapovalov (Can) 6-3, 6-4, 3-1 (diskwalificatie)