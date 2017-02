Verenigde Staten verpletteren Zwitserland, ook Spanje viert in Davis Cup

Door: redactie

De Verenigde Staten hebben geen enkele wedstrijd verloren in hun Davis Cup-duel met Zwitserland in de eerste ronde van de Wereldgroep. In Birmingham (Alabama) wonnen de Amerikanen, sinds gisteren al zeker van kwalificatie voor de kwartfinales, ook de twee laatste enkelspelen. Ook Spanje heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Davis Cup. De Spanjaarden bogen een 2-1 achterstand om in 2-3 winst tegen Kroatië.

Roberto Bautista Agut (ATP 16) bracht Spanje langszij in Osijek. Hij versloeg Franko Skugor (ATP 223) in vier sets met 6-1, 6-7 (4/7), 6-3 en 7-6 (8/6). Pablo Carreno Busta (ATP 26) zorgde vervolgens voor het beslissende punt door Nikola Mektic (ATP 319) te verslaan. De setstanden waren 7-6 (7/4), 6-1 en 6-4.



In de kwartfinales botst Spanje op Servië, dat Rusland versloeg in de eerste ronde. Team USA neem het op tegen Australië, dat te sterk was voor Tsjechië. Lees ook Darcis stunt opnieuw! België naar kwartfinales Davis Cup na ongelooflijke match

Uitslagen: Vrijdag:



Jack Sock (VSt) - Marco Chiudinelli (Zwi) 6-4, 6-3, 6-1



John Isner (VSt) - Henri Laaksonen (Zwi) 4-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/1)



. Zaterdag:



Steve Johnson/Sam Querrey (VSt) - Henri Laaksonen/Adrien Bossel (Zwi) 7-6 (7/3), 6-3, 7-6 (7/5)



. Zondag:



Sam Querrey (VSt) - Adrien Bossel (Zwi) 6-3, 7-5



Steve Johnson (VSt) - Antoine Bellier (Zwi) 6-4, 6-3 © epa.