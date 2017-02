Servië en Australië naar kwartfinales Davis Cup

Door: redactie

5/02/17

De Davis Cup-ontmoeting tussen Servië en Rusland in de eerste ronde van de Wereldgroep is op 4-1 in het voordeel van de Serviërs geëindigd. Australië heeft dan weer aan het langste eind getrokken tegen Tsjechië: 4-1.

Servië had gisteren in Nis al zijn schaapjes op het droge. Vandaag won Dusan Lajovic (ATP 92) van Konstantin Kravchuk (ATP 87). De setstanden waren 6-3, 4-6 en 6-3. De Russen sprokkelden nog een punt na het forfait van de Serviërs voor het laatste enkelspel.



De Australiërs stonden na drie wedstrijden al op een onoverbrugbare 3-0 voorsprong en waren gisteren ook al zeker van hun ticket voor de kwartfinales.



In de kwartfinales botst Servië op de winnaar van het duel tussen Kroatië en Spanje, Rusland treedt aan in de barrages. Australië neemt het op tegen de Verenigde Staten, die Zwitserland uitschakelden. Lees ook Steve Darcis looft teamgeest: "Wij hadden een echte ploeg"

