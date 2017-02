Steve Darcis looft teamgeest: "Wij hadden een echte ploeg"

Door: redactie

Steve Darcis (ATP 58) straalde nadat hij België vandaag het beslissende punt had bezorgd in het Davis Cup-duel met Duitsland. Na zijn zege in vier sets tegen Alexander Zverev (ATP 22) in Frankfurt waren de Belgen zeker van hun stek in de kwartfinales van de Wereldgroep.

Johan Van Herck vindt dat België zijn plaats heeft in Wereldgroep

Johan Van Herck plaatst de kwalificatie ten koste van Duitsland voor de kwartfinales van de Wereldgroep in de Davis Cup net onder het bereiken van de finale in 2015. De Belgen plaatsten zich toen in Vorst voor de eindstrijd na een 3-2 zege tegen Argentinië.



"Omdat het in België was", zei Van Herck in Frankfurt. "Maar de kwalificatie werd met dezelfde waarden bereikt: een teamgeest waardoor we voor en tijdens de wedstrijden veel aankunnen. En als we dezelfde ingesteldheid behouden, zullen we met ons potentieel aan spelers altijd onze plek in de Wereldgroep behouden."



Opnieuw Steve Darcis zorgde ervoor dat België in de Davis Cup overleeft. Dat verwonderde de Belgische kapitein niet. "Ik weet waartoe hij in staat is. Maar het klopt dat hij het steeds maar opnieuw doet. Darcis kreeg ervanlangs door de service van Zverev, maar in de rally had hij mogelijkheden. En toen hij in zijn luchtbel zat, werd hij onoverwinnelijk."



Van Herck weet nog niet of David Goffin er in de volgende ronde (7-9 april) bij zal zijn. "Ik heb hem elke dag aan de telefoon gehad. Hij had gezegd dat hij deze keer niet beschikbaar was. Het hangt af van zijn programma, maar als we thuis spelen tegen onze volgende tegenstander, zal het al eenvoudiger zijn."