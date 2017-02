Ruben Bemelmans besluit in schoonheid met zege tegen Mischa Zverev

Door: redactie

5/02/17

België wint het Davis Cupduel tegen Duitsland met 4-1. In het (overbodige) laatste enkelspel klopte Ruben Bemelmans (ATP 141) zondag in Frankfurt Mischa Zverev (ATP 35) met 7-5 en 6-1.

Steve Darcis (ATP 58) had de selectie van Johan Van Herck eerder op de dag gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Wereldgroep. 'Shark' haalde het in vier sets van Alexander Zverev (ATP 22), de jongere broer van Mischa.



Vrijdag won Darcis in vijf sets van Philipp Kohlschreiber (ATP 29) en ging debutant Arthur De Greef (ATP 143) in drie sets onderuit tegen Alexander Zverev. Gisteren versloegen Bemelmans en Joris De Loore de broers Zverev in vijf sets in het dubbel.



België speelt van 7 tot 9 april om een plaats in de halve finales tegen titelverdediger Argentinië of Italië.