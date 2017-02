Darcis stunt opnieuw! België naar kwartfinales Davis Cup na ongelooflijke match

Marie Rutsaert

5/02/17 - 16u13

© photo news.

'Mister Davis Cup' heeft het opnieuw geflikt. Steve Darcis (ATP-58) won in Frankfurt van Alexander Zverev (ATP-22). Het werd 6-2, 4-6, 4-6 en 6-7 (8/10). Darcis stuntte ook vrijdag al tegen Philipp Kohlschreiber (ATP 29) en ook het dubbelduo Bemelmans en De Loore kon gisteren verrassen. België gaat zo door naar de kwartfinales van de Davis Cup. Daar wacht hen Argentinië of Italië.

© photo news.

Zverev begon sterk aan de wedstrijd en liep al snel uit. Het tempo was gewoon te hoog voor Darcis. Bij 5-2 zagen we 'Shark' meer in de match komen. Hij was duidelijk dat Darcis meer comfortabel in de match zat, maar de eerste set moest hij opgeven.



In het begin van de tweede set liet de Belg nog een opslagspel aan zijn tegenstander, maar Darcis kon de Duitser steeds vaker onder druk zetten. De match kantelde, Darcis speelde steeds beter en Zverev beging meer fouten. Uiteindelijk is de eerste van twee setpunten genoeg voor 'Shark'.



De derde set ging gelijk op, maar het was Darcis die op de juiste momenten koel bleef. De kleine Belgische delegatie supporters was enthousiaster dan het Duits publiek en schreeuwde onze landgenoot toe. Darcis nam de derde set en de Belgen zetten het op een dansen.



De vierde set werd een mentale strijd tussen de Belg en de Duitser. Beide spelers waren fysiek op en zowel bij Zverev als Darcis slopen er foutjes in het spel. De vierde set bleef gelijk opgaan en zo moest een tiebreak de beslissing brengen. Dankzij sterk spel én een domme dubbele fout kreeg Darcis de mogelijkheid om de wedstrijd af te ronden. Maar de Duitse speler toonde zijn klasse en werkte drie matchballen weg. Darcis moest nog eens verder knokken, maar bij 8-9 wist hij de klus te klaren. Hij viel neer, op, kapot, maar o zo blij. Zijn teamgenoten bestormden het veld en de trouwe Belgische supporters wisten geen blijf met hun vreugde.