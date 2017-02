Troicki en Zimonjic bezorgen Servië ticket voor kwartfinales

Door: redactie

Davis Cup Servië heeft zich vandaag in Nis verzekerd van een ticket voor de kwartfinales van de Davis Cup tennis. De Serviërs hebben een onoverbrugbare 3-0 voorsprong tegen Rusland, nadat Nenad Zimonjic en Viktor Troicki het dubbelspel met 6-3, 7-6 (7/3), 6-7 (5/7) en 6-4 wonnen van Andrey Kuznetsov en Konstantin Kravchuk.

Vrijdagavond leidden de Serviërs met 2-0 na de eerste dag van de ontmoeting. In het eerste duel had Viktor Troicki (ATP 37) aan het langste eind getrokken tegen Karen Khachanov (ATP 52): 6-4, 6-7 (3/7), 6-3, 1-6 en 7-6 (8/6). Het tweede punt kregen de Serviërs in de schoot geworpen. Novak Djokovic (ATP 2) leidde met 2-1 (3-6, 6-4 en 6-1) toen Daniil Medvedev (ATP 63) in de vierde set bij 1-0 voor de Serviër geblesseerd de handdoek in de ring gooide. In de kwartfinales botst Servië op de winnaar van het duel tussen Kroatië en Spanje. Uitslagen: . Vrijdag: Viktor Troicki (Ser) - Karen Khachanov (Rus) 6-4, 6-7 (3/7), 6-3, 1-6, 7-6 (8/6) Novak Djokovic (Ser) - Daniil Medvedev (Rus) 3-6, 6-4, 6-1, 1-0 en opgave . Zaterdag: Viktor Troicki/Nenad Zimonjic (Ser) - Andrey Kuznetsov/Konstantin Kravchuk (Rus) 6-3, 7-6 (7/3), 6-7 (5/7), 6-4 . Zondag: Novak Djokovic (Ser) - Karen Khachanov (Rus) Viktor Troicki (Ser) - Daniil Medvedev (Rus)

Argentinië komt terug tot 1-2 tegen Italië

Titelverdediger Argentinië heeft vandaag zijn eerste punt behaald in het Davis Cup-duel met Italië in de eerste ronde van de Wereldgroep. Na afloop van het dubbelspel staat het 1-2 in het voordeel van de Italianen.



In Buenos Aires wonnen Carlos Berlocq en Leonardo Mayer van Simone Bolelli en Fabio Fognini. Na een felbevochten vijfsetter gaf het scorebord de volgende setstanden aan: 6-3, 6-3, 4-6, 2-6 en 7-6 (9/7).



De Italianen wonnen gisteren de eerste twee enkelspelen. Paolo Lorenzi (ATP 43) bezorgde Italië het eerste punt door Guido Pella (ATP 84) met driemaal 6-3 te verslaan. Daarna was Andreas Seppi (ATP 68) te sterk voor Carlos Berlocq (ATP 81): 6-1, 6-2, 1-6 en 7-6 (8/6).



In Buenos Aires kan Argentinië niet rekenen op twee sleutelspelers: Juan Martin del Potro (ATP 38) en Federico Delbonis (ATP 49).



De winnaar van het duel neemt het in de kwartfinales op tegen Duitsland of België, die in Frankfurt tegenover elkaar staan. Na de tweede dag leiden de Belgen met 1-2.



Uitslagen:

Vrijdag:

Paolo Lorenzi (Ita) - Guido Pella (Arg) 6-3, 6-3, 6-3

Andreas Seppi (Ita) - Carlos Berlocq (Arg) 6-1, 6-2, 1-6, 7-6 (8/6)



Zaterdag:

Carlos Berlocq/Leonardo Mayer (Arg) - Simone Bolelli/Fabio Fognini (Ita) 6-3, 6-3, 4-6, 2-6, 7-6 (9/7)



Zondag:

Carlos Berlocq (Arg) - Paolo Lorenzi (Ita)

Guido Pella (Arg) - Fabio Fognini (Ita)