Yulia Putintseva treft Kristina Mladenovic in finale

4/02/17 - 18u33 Bron: Belga

© epa.

WTA Sint-Petersburg De Kazachse Yulia Putintseva (WTA 34) heeft zich als tweede speelster geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Russische Sint-Petersburg (hard/776.000 dollar).

Putintseva klopte het Slowaakse tweede reekshoofd Dominika Cibulkova (WTA 5) in drie sets met 3-6, 6-4 en 6-4.



Zondag staat Putintseva in de finale tegenover de Française Kristina Mladenovic (WTA 51). Die ging eerder op de dag met 4-6, 6-2 en 6-2 voorbij de Russische wildcard Natalia Vikhlyantseva (WTA 115).



Het wordt het vijfde onderlinge duel tussen Putintseva (22) en Mladenovic (23). Beide speelsters wonnen twee keer. De Kazachse mikt op een eerste WTA-titel. Mladenovic gaat voor een tweede WTA-toernooizege (in het enkel).



De laureate volgt op de erelijst in Sint-Petersburg de Italiaanse Roberta Vinci op.