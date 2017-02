Bemelmans en De Loore stunten in dubbel en geven Belgen 2-1 voorsprong

Door:

4/02/17 - 16u32 Bron: Belga Door: Olivier Minnebo 4/02/17 - 16u32 Bron: Belga

Ruben Bemelmans en Joris De Loore met de bondscoach. © photo news.

Davis Cup De Belgen klimmen opnieuw op voorsprong in het Davis Cup-duel tegen Duitsland. In het dubbelspel wonnen Ruben Bemelmans en Joris De Loore in vijf sets van Alexander Zverev en Mischa Zverev (3-6, 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 en 3-6). België leidt zo met 2-1.