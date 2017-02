Fed Cup-modelijn, made by Kirsten Flipkens

Bart Fieremans

Kirsten Flipkens, Maryna Zanevska en Elise Mertens in de door 'Flipper' ontworpen kledij. © belga.

Het Fed Cup-duel tegen Roemenië zal voor Kirsten Flipkens ook een modeprimeur inhouden: het Belgische team zal spelen in shirts die Flipkens samen met het modemerk Deux Belges (DB) ontworpen heeft. De zussen-Williams achterna zeg maar, want ook zij tennisten graag in kleedjes van eigen makelij.

"Ik was al twee jaar aan het nadenken over een eigen kledinglijn", zegt Flipkens. "Ik had al mijn eigen logo en mijn bijnaam 'Flipper'. Ik heb dat in handen genomen om er meer mee te doen. En Deux Belges wou een sportlijn ontwerpen. In Australië heb ik ideeën zitten doorsturen en vanop afstand hebben we dat samen op punt gezet."



Behalve de rode Fed Cup-wedstrijdshirts met een geel-zwarte streep van de Belgische kleuren omvat de modelijn nog andere kleren. Flipkens. "Er was wat nood aan verandering met een moderne insteek, op en naast het veld. Yanina draagt nu een zelf ontworpen fashionable bomber jacket. We willen tof gekleed zijn met een leuk concept."