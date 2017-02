Goffin is vrij in eerste ronde in Sofia, Darcis opent tegen Baghdatis

Door: redactie

4/02/17

Steve Darcis. © photo news.

Met David Goffin (ATP 11) en Steve Darcis (ATP 58) staan volgende week twee Belgen op de tabel van het ATP-toernooi in de Bulgaarse hoofdstad Sofia (hard/482.060 euro).

Goffin is als tweede reekshoofd vrij in de openingsronde. Hij speelt in de achtste finales tegen de Roemeen Radu Albot (ATP 95) of de Bulgaarse wildcard Alexandar Lazarov (ATP 600).



Steve Darcis, die dit weekend met de Davis Cupploeg in Duitsland aantreedt, werd in de eerste ronde gekoppeld aan de Cyprioot Marcos Baghdatis (ATP 34), het zevende reekshoofd.



Het wordt hun zesde onderlinge duel, Baghdatis leidt met 3-2.



Bij winst speelt Darcis tegen de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 82) of de Italiaan Andreas Seppi (ATP 68).