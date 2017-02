Nieuwbakken kapitein Monami: "Als ik moest sterven voor de Fed Cup, dan ging ik dat doen"

Bart Fieremans

Monami spreekt Flipkens en Wickmayer toe. © belga.

Fed Cup Terwijl de Belgische tennismannen dit weekend volop hun kansen verdedigen in de Davis Cup, start de nationale vrouwenploeg haar voorbereiding op het Fed Cupduel volgend weekend tegen Roemenië. Voor Dominique Monami haar maidenmatch als nieuwe kapiteine. En weest gerust: de gedrevenheid waarmee ze het vroeger als speelster tot de toptien van de wereld geschopt had, is ze ook nu als kapiteine niet kwijt: "Als ik moest sterven op de bank voor de Fed Cup, dan ging ik dat doen. Die mentaliteit wil ik ook wat overbrengen op de speelsters."

Om maar te zeggen: Monami staat te trappelen van ongeduld voor haar eerste missie. Het duel tegen Roemenië in wereldgroep II is cruciaal om later de stap naar de hoogste wereldgroep van de acht beste landen te kunnen maken - wat al van 2012 dateert. Naast de anciens Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer kan Monami rekenen op het jonge geweld van Elise Mertens, die begin dit jaar in Hobart haar eerste WTA-titel pakte, en de vorig jaar tot Belgische genaturaliseerde Maryna Zanevska.



Zaterdagochtend werkte Monami in het VTV-tenniscentrum in Wilrijk de eerste training af. Maandag reizen ze naar Roemenië af. Monami zal de tijd nuttig besteden om alle speelsters goed te leren kennen en de grote lijnen van haar visie uiteen te zetten: "Ik vind: als kapiteine moet ik me ook aanpassen aan de speelsters en niet omgekeerd. We gaan veel praten. Ik wil een luisterend oor zijn. Wat ik van hen verwacht en wat zij van mij mogen verwachten. Ik wil vertrouwen opbouwen zodat ze zich tijdens het weekend goed voelen om te spelen."



Op papier oogt haar eerste opdracht loodzwaar, tenminste als Simona Halep bij Roemenië speelt. Zij is de nummer vier van de wereld, maar er staat een vraagteken achter haar naam door knieproblemen. De hinder liet zich al voelen in de Australian Open waar Halep in de eerste ronde verloor en vrijdag gaf ze in de kwartfinale van het WTA-toernooi van Sint-Petersburg forfait. "Hapel is een twijfelgeval", zegt Monami: "Misschien past ze voor de Fed Cup om de rest van het seizoen niet in gevaar te brengen. Dat zou super zijn voor onze kansen. Maar zelfs al speelt ze, is ze misschien niet honderd procent. Want we moeten eerlijk zijn: als Halep honderd procent fit is, hebben we weinig kans om het duel te winnen."