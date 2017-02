Shuai Peng is eerste finaliste in Taiwan

Door: redactie

4/02/17 - 10u19 Bron: Belga

De Chinese Shuai Peng (WTA 71) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Taiwanese Taipei City (hard/250.000 dollar). Peng haalde het met 6-4 en 6-2 van de Tsjechische Lucie Safarova (WTA 55). De partij duurde 1 uur en 22 minuten.

Morgen speelt Peng om de titel tegen de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 93) of het Oekraïense topreekshoofd Elina Svitolina (WTA 13). De 31-jarige Peng heeft twee WTA-titels in het enkel achter haar naam. Ze won in eigen land de toernooien van Tianjin (2016) en Nanchang (2014).



In het dubbelspel kende de Chinese veel meer succes. Al 21 keer mocht ze een trofee in de lucht steken, met daarbij eindzeges op Wimbledon (2013), Roland Garros (2014) en de Masters (2013) als uitschieters. Die prijzen won ze met Hsieh Su-wei aan haar zijde.