Shuai Peng en Elina Svitolina strijden om titel in Taiwan

Door: redactie

4/02/17 - 10u19 Bron: Belga

Shuai Peng © epa.

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 13) en de Chinese Shuai Peng (WTA 71) spelen morgen de finale van het WTA-toernooi in het Taiwanese Taipei City (hard/250.000 dollar). De winnares volgt op de erelijst Venus Williams op.

Svitolina, het eerste reekshoofd, versloeg in de halve eindstrijd de Luxemburgse Mandy Minella (WTA 93). Het werd 6-3, 6-2 na 1 uur en 8 minuten. In de eerste halve finale had Peng de Tsjechische Lucie Safarova (WTA 55) geklopt met 6-4, 6-2.



De 22-jarige Svitolina en de 31-jarige Peng ontmoetten elkaar al een keer eerder op de WTA Tour. In 2014 haalde de Chinese het in New Haven (hardcourt) met 6-4, 6-3.



Elina Svitolina mikt op een vijfde WTA-titel in het enkel (na zeges in Bakoe 2013 & 2014, Marrakech 2015 en Kuala Lumpur 2016), Shuai Peng op een derde (na Nanchang 2014 en Tianjin 2016).