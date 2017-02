Australië en Frankrijk bereiken kwartfinales Davis Cup

Door: redactie

4/02/17 - 09u39 Bron: Belga

Ook 'enfant terrible' Nick Kyrgios deed zijn duit in het zakje voor Australië, waarna hij dus gedoopt werd door een stafflid. © getty.

Australië en Frankrijk hebben zich als eerste verzekerd van een plaats in de kwartfinales van de Wereldgroep in de Davis Cup. Beide landen staan in hun duel van de eerste ronde na drie wedstrijden op een onoverbrugbare 3-0 voorsprong.

Australië nam in Melbourne de maat van Tsjechië. Sam Groth en John Peers klopten vandaag in het dubbel Jan Satral en Jiri Vesely met 6-3, 6-2 en 6-2. Gisteren hadden de 'Aussies' ook de eerste twee enkelpartijen gewonnen. Jordan Thompson (ATP 65) ging met 6-3, 6-3, 6-4 voorbij Jiri Vesely (ATP 54). Daarna was Nick Kyrgios (ATP 15) een maat te groot voor Jan Satral (ATP 157): 6-2, 6-3, 6-2.



Australië speelt in april in de kwartfinales tegen de Verenigde Staten of Zwitserland. De VS leiden in Birmingham voor eigen volk met 2-0. Jack Sock (ATP 20) haalde het met 6-4, 6-3, 6-1 van Marco Chiudinelli (ATP 146). John Isner (ATP 23) versloeg Henri Laaksonen (ATP 127) met 4-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7/1).



Ook Frankrijk is ten koste van Japan zeker van een plaats bij de laatste acht. Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut schonken hun land de kwalificatie door in Tokio met 6-3, 6-4 en 6-4 te winnen van Yuichi Sugita en Yasutaka Uchiyama. Gisteren klopte Richard Gasquet (ATP 18) met 6-2, 6-3 en 6-2 Taro Daniel (ATP 114). Aansluitend was Gilles Simon (ATP 24) met 6-3, 6-3, 6-4 te sterk voor Yoshihito Nishioka (ATP 85).



Frankrijk treft in de kwartfinales Canada of Groot-Brittannië. Na dag 1 staat het in Ottawa 1-1. Daniel Evans (ATP 45) zette de Britten op 0-1 door Denis Shapovalov (ATP 234) te verslaan met 6-3, 6-3, 6-4. Vasek Pospisil (ATP 133) bracht Canada langszij na 6-4, 6-1, 7-6 (7/3) winst tegen Kyle Edmund (ATP 47).