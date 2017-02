Italië leidt met 2-0 tegen Argentinië

Door: redactie

3/02/17 - 22u54 Bron: Belga

Corrado Barazzutti en Paolo Lorenzi. © photo news.

Davis Cup Italië heeft een comfortabele 2-0 voorsprong op zak tegen titelverdediger Argentinië na de eerste dag van het Davis Cup-duel in de eerste ronde van de Wereldgroep.

In Buenos Aires kan Argentinië niet rekenen op twee sleutelspelers: Juan Martin del Potro (ATP 38) en Federico Delbonis (ATP 49).



Paolo Lorenzi (ATP 43) bezorgde Italië het eerste punt door Guido Pella (ATP 84) met driemaal 6-3 te verslaan. Daarna was Andreas Seppi (ATP 68) te sterk voor Carlos Berlocq (ATP 81): 6-1, 6-2, 1-6 en 7-6 (8/6).



De winnaar van het duel neemt het in de kwartfinales op tegen Duitsland of België, die in Frankfurt tegenover elkaar staan. Na de eerste twee enkelspelen is het daar 1-1.



Uitslagen:

vrijdag:

Paolo Lorenzi (Ita) - Guido Pella (Arg) 6-3, 6-3, 6-3

Andreas Seppi (Ita) - Carlos Berlocq (Arg) 6-1, 6-2, 1-6, 7-6 (8/6)



Zaterdag:

Leonardo Mayer/Diego Schwartzman (Arg) - Simone Bolelli/Andreas Seppi (Ita)



Zondag:

Carlos Berlocq (Arg) - Paolo Lorenzi (Ita)

Guido Pella (Arg) - Fabio Fognini (Ita)